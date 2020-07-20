تصريح ناري من أستاذ قانون على تعنت إثيوبيا

علق الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، على حملات إثيوبيا ضد مصر على مواقع التواصل الإجتماعي، على مواقع التواصل الإجتماعي، وتوجيه حملات تحريضية لإثبات أحقيتهم في سد النهضة، مشيرًا إلى أنهم قلقون بشأن شرعية مصر في السد لذلك يتجهوا إلى سياستهم المتبعة للتحريض على مصر، وتشويهها عبر السوشيال ميديا.







وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن إثيوبيا لا تسعى للاتفاق متخذة أسلوب المراوغة في المفاوضات، مضيفًا أن موقف مصر ليس تعنتًا بل حفاظًا على حقها الشرعي في مياه النيل.