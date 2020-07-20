» "أديب": الرئيس السيسي أمام مسئولية تاريخية أشفق عليه فيها

20 يوليه 2020 - 10:30 م

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مسئولية تاريخية، أشفق عليه فيها، لأنه أمام قرار كبير جدًا فيما يتعلق بتدخل القوات المسلحة عبر الحدود الغربية.



وأوضح "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، أن العسكريين أكثر من يقدرون أهوال الحرب، ويحاولون دائما تجنب ذلك حتى استنفد كافة الوسائل الدبلوماسية والسرية لتجنبه، والرئيس السيسي أعد العدة، ومشى على كل الخطوات الممكنة بمبادرات وحوارات واتصالات مع زعماء العالم.

