» "الديهي": مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بحرفية

20 يوليه 2020 - 10:40 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بشكل حرفي ومهني، ولديها صبر استراتيجي في هذا الامر.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن قلق المصريين مشروع، ورغم التعامل مع مفاوض مراوغ ومناور، لكننا دولة سلام نريد التعاون الصادق، واثيوبيا تفتقر لهذه النظرة.

