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كرم جبر: أمن مصر القومي "مش لعبة"

الحياة السياسية

كرم جبر
كرم جبر

المصريون ـ متابعات

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قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يقوم به اردوغان سيؤدي لما يشبهه 11 سبتمبر، فيما تقوم مصر بالدفاع عن أرضها، مضيفًا أن أردوغان ما زال يبكي على أطلال دولته البائسة والإخوان .
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"من يحاول اختراق الجبهة الغربية ستحول مصر موقعه لمقبرة".
وأكد أن الجيش المصري الأقوي إفريقيا وفي الشرق الأوسط، ويستطيع أن يقطع ذراع ورقبة من يهدد أمن مصر القومي، مضيفًا أن :"الأمن القومي المصري مش لعبة، ونناشد كافة وسائل الإعلام الالتزام بكافة ضوابط النشر".
وأشاد بمجلس النواب الحالي، قائلًا" البرلمان الحالي هو برلمان المهام الصعبة، ومن أهم البرلمانات فى الحياة النيابية المصرية، حيث أدي مهامة بنجاح كبير".

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