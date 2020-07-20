وزير الإنتاج الحربي: الفريق "العصار" نهض بالوزارة

20 يوليه 2020 - 11:00 م

أثنى اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الفترة التي تولى خلالها الفريق محمد العصار الوزارة، قائلًا: "أرسل تحية تقدير واحترام وإجلال لروح الفريق محمد العصار، رحمه الله، فقد كان له دور وطني كبير إثناء فترة قيادة الإنتاج الحربي".



وقال مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفريق العصار ساهم في نهضة وتقدم الوزارة ودعم الصناعة الوطنية، وجيل كبير من المهندسين تتلمذوا على يديه.

