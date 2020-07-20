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رئيس أمن الدولة العليا الأسبق: السيسي أنقذ مصر من الإفلاس

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر علامة فارقة في تاريخ البلاد، حيث تساوي إنجازات كل عام من الأعوام الستة ألف عام.
وأضاف عبد الرازق خلال لقائه ببرنامج "نبض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفترة الماضية شهدت تحدي كبير وهو تحسين وضع الاقتصاد المصري ونقلة من مرحلة الصفر في عام 2013 إلي مرحلة النمو، وإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، كما أعاد إنشاء البنية التحتية للبلاد لتهيئتها للاستثمار. 
وأشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الرئيس السيسي نجح في القضاء علي حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر عقب ثورة يناير، وماتبعها مم مخالفات بناء عشوائي، ومحاربة كافة أشكال الفساد التي ضربت الدولة. 

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