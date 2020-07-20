أحمد موسى يكشف عن زعيم داعش الحقيقي

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان أكد على الهواء منذ سنوات استهدافه نقل الإرهابيين المتواجدين في سوريا إلى مصر. 
وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أردوغان ليس رئيس دولة بل قائد تنظيم داعش الإرهابي، ومخططات الإرهابيين لن تنجح في مصر أبدا».
وأضاف: «تركيا وقطر السراج يمثلون محور الشر، ويدعون الميلشيات الإرهابية في ليبيا»، معلقا «قطر أصبحت ولاية تركية وبنك لأردوغان». 
وأكمل: «العالم الكبير جمال حمدان قال إن مصر ستظل تمثل العقد وليس العقدة لتركيا»، مؤكدا أن جميع الذين يتمنون تعثر مصر خونة.
وأردف «الشعب المصري بأكمله يساند القوات المسلحة باستثناء الإخوان الخونة»، مؤكدا أن أحلام تركيا في بسط النفوذ بليبيا اصطدمت بالموقف المصري. 
وتابع «أردوغان نفى خلال 2019 اعتزامه تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ووصف مروجي هذه الأخبار بالمحرضين ضد تركيا، ثم خرج علينا في 2020 بكلام متناقض تماما».

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