تعليق ناري من عبدالله رشدي على الرجل الذي هدد زوجته بنشر صورها عارية

21 يوليه 2020 - 05:41 ص

شن الداعية عبدالله رشدي هجوما شرسا على على الرجل الذي هدد السيدة دعاء بنشر صورها عارية لأصدقائه بسبب خلافات بينهما.



وقال "رشدي" في تدوينة: بلغنا أن رجلًا تشاجر مع امرأته بشأن المال.. فصورها عاريةً ليبتزها بذلك".

وتابع "رشدي": "أيًا ما كان الخطأ منه أو منها في النزاع المالي، فإنَّ فعلتَه قبيحة تنافي الرجولة وتأباها المروءة، ولا تعيب المرأةَ والله بل تعيبه وتشينه وتصم وجهه بالعار".

مختتمًا: "أمثال هؤلاء نسأل الله أن يطهر الكون منهم ومن قباحاتهم التي ما سمعنا عنها في الغابرين الأوائل".