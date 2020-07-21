تعليق ناري من عبدالله رشدي على الرجل الذي هدد زوجته بنشر صورها عارية

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عبدالله رشدى

شن الداعية عبدالله رشدي هجوما شرسا على على الرجل الذي هدد السيدة دعاء بنشر صورها عارية لأصدقائه بسبب خلافات بينهما.

وقال "رشدي" في تدوينة: بلغنا أن رجلًا تشاجر مع امرأته بشأن المال.. فصورها عاريةً ليبتزها بذلك".

وتابع "رشدي": "أيًا ما كان الخطأ منه أو منها في النزاع المالي، فإنَّ فعلتَه قبيحة تنافي الرجولة وتأباها المروءة، ولا تعيب المرأةَ والله بل تعيبه وتشينه وتصم وجهه بالعار".

مختتمًا: "أمثال هؤلاء نسأل الله أن يطهر الكون منهم ومن قباحاتهم التي ما سمعنا عنها في الغابرين الأوائل".

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