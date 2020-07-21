امرأة متزوجة وراء قتل رجل لزوجته وأمه وبناته بأسيوط

21 يوليه 2020 - 06:09 ص

كشفت تحقيقات النيابة عن الدوافع الحقيقية وراء قيام رجل بقتل أمه و زوجته وبناته الثلاث وحرق جثثهن في محافظة أسيوط.



وأقر الرجل أنه تعرف على امرأة متزوجة وأنها أخبرته برغبتها في الطلاق من زوجها والزواج منه فعقد العزم على قتل زوجته وبناته وأمه ليخلو له الجو للزواج منها.



وعاد المتهم إلى المنزل فوجد المجني عليهن وقد خلدن إلى النوم وقام بخنقهن ثم صحب أمه إلى غرفة أخرى و قام بخنقها ثم أشعل النيران في محتويات الشقة لإخفاء معالم الجريمة.



و أمرت "النيابة العامة"، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وصحبته لإجراء معاينة حاكى فيها كيفية ارتكاب الواقعة بالعقار محل الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.

