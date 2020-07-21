لهذه الأسباب رفض بركات اختيار أبو تريكة ضمن الأفضل في تاريخ مصر

أحمد عادل شعبان
اختار محمد بركات - مدير منتخب مصر - التشكيل المثالي في تاريخ المنتخب والذي خلا من أسطورة مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة.
وجاء التشكيل الذي اختاره بركات كالتالي:
في حراسة المرمى: ثابت البطل
في الدفاع: إبراهيم حسن– مصطفى يونس– إبراهيم يوسف– ربيع ياسين
في الوسط: حمادة عبد اللطيف– شطة- حسن شحاتة– مختار مختار
في الهجوم: حسام حسن– محمود الخطيب
وبرر بركات هذ التشكيل قائلا: لن أختار أي شخص من جيلي منعا للحرج مضيفا: لا أريد أن يغضب مني أحد.
ظهر12:06 م
فجر
03:33
شروق
05:10
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:02
عشاء
20:32