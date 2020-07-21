» لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 7 مناطق هي (منشية البكري - منشية الصدر - الحرس الجمهوري -القوات الجوية - السكرتاريه- دار الهينة الهندسية- دار القوات الجوية)

وأكدت الشركة ان الإنقطاع؛ نظرا لقيام الهينة الهندسية بـ القوات المسلحة بتتفيذ أعمال كوبرى بمنطقة جسر السويس، الامر الذى يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكباري .

وأكدت الشركة ان الإنقطاع؛ نظرا لقيام الهينة الهندسية بـ القوات المسلحة بتتفيذ أعمال كوبرى بمنطقة جسر السويس، الامر الذى يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكباري .