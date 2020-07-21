عائلة "صلاح" تحضر احتفالية تتويج ليفربول بلقب الدوري

21 يوليه 2020 - 11:35 ص

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي، على حضور عائلات لاعبي ليفربول الإنجليزي، لمباراة تشيلسي، المقرر لها غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









ومن المقرر أن يتسلم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، عقب مباراته أمام تشيلسي، في غياب الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو" أن رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على طلب إدارة ليفربول، بحضور عائلات لاعبي ليفربول لاحتفالية التتويج بالبريميرليج.









وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإنجليزي طالبت بالتزام عائلات لاعبي فريق ليفربول، بقواعد التباعد الإجتماعي، خلال احتفالية البريميرليج.









وكان ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.







