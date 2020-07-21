تعرف على ترتيب اللاعبين المؤهلين للحصول على الحذاء الذهبي الأوروبي

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وكالات- الدويني فولي

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الحذاء الذهبي الأوروبي

انحصرت المنافسة هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي التي تمنح لأفضل هداف في القارة العجوز، بين الثلاثي كريستيانو رونالدو، وتشيرو إيموبيلي، وروبرت ليفاندوفسكي.

وعزز رونالدو حظوظه في نيل الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما سجل هدفين في اللقاء الذي تغلب فيه فريقه يوفنتوس على لاتسيو 2-1، أمس الاثنين، في المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي.


ورفع النجم البرتغالي عدد أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 30 هدفا، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي "الكالتشيو"، مع مهاجم لاتسيو، الدولي الإيطالي إيموبيلي، الذي سجل 30 هدفا أيضا.


وبات رونالدو وإيموبيلي، يبتعدان بفارق أربعة أهداف فقط عن متصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية حاليا، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الدولي البولندي ليفاندوفسكي.


وتبقى حظوظ رونالدو وإيموبيلي كبيرة جدا للفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم، على اعتبار أن ليفاندوفسكي لم يعد بمقدوره زيادة غلته التهديفية، حيث أسدل الستار على منافسات الدوري الألماني منذ أسابيع، بينما تتبقى أربع جولات في الدوري الإيطالي.


أما نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج بالحذاء الذهبي في الموسم الماضي، فقد أصبح رسميا خارج المنافسة، بعد ختام منافسات الدوري الإسباني، واكتفاء "البرغوث" بتسجيل 25 هدفا فقط.


ونستعرض في هذا الرصد أفضل خمسة هدافين في الدوريات الأوروبية حاليا:


1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) - 34 هدفا (68 نقطة)


2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 30 هدفا (60 نقطة)


3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 30 هدفا (60 نقطة)


4- الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ) - 28 هدفا (56 نقطة).


5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 25 هدفا (50 نقطة).

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