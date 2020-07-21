عاجل.. آخر التطورات الصحية للبابا تواضروس

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البابا تواضروس،تن،سرجيوس سرجيوس



كشف القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، عن آخر التطورات الصحية الخاصة بالبابا تواضروس، قائلا:"البابا بصحة جيدة".

 وأضاف "سرجيوس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، أنه التقى بالبابا تواضروس منذ أيام، وكان يمارس مهامه بصورة طبيعية.

وتابع: "العظة الأخيرة التي قالها البابا تواضروس، وكانت بعنوان "صلوا من أجل البطريرك" لا يقصد منها أنه مريضا، معقبا: "الناس عجيبة وفهمت بالعكس".

 ووجه رسالة لمن يروجون الشائعات، "هتقف أمام ربنا يوم الحساب، هتقوله إيه، كفاية درس الكورونا، والناس مش عايزة تتعلم".

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