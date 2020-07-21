» النواب يؤدي التحية العسكرية للقوات المسلحة

21 يوليه 2020 - 12:30 م

قدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطني والإقليمي وذلك أثناء مناقشة البرلمان إرسال الجيش في مهام قتالية خارج الحدود بالاتجاه الإستراتيجي الغربي، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية هي العمود الفقري للأمة العربية وهي حائط الصدى في مواجهة تفتيته وتقسيمه.

وأوضح وهدان في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي وضع خطوط حمراء للأمن القومي المصري لا يمكن لأي ميليشيات إرهابية تدعمها حكومات ودول تجاوزها، مؤكدا أن تدخل مصر يأتي لحفظ الأمن القومي المصري، وحفظ ليبيا من خطر التقسيم، ومنع ميليشيات أردوغان من الاستيلاء على موارد ليبيا النفطية واستمرار التوسع في أفريقيا.

وأضاف أن الشعب والبرلمام بكل انتمائهم على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية في منع الميليشيات التركية من التغلغل في شرق ليبيا، مشيرا إلى أن مصر عازمة بقوة وبدون أي تهاون في دحر قوة الإرهاب ومن يدعمهم.