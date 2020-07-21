"التموين" تزف خبرا سارا للمواطنين

21 يوليه 2020 - 12:31 م



أكد أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن وزير التموين وجه بتوفير كافة السلع للمواطنين، معلقا:" جهود الوزارة تتوالي في طرح كميات من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن".



وأوضح "الزايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو اللحوم الضاني المبردة يصل إلى 95 جنيها، بينما يصل سعر كيلو اللحم السودانية المجمدة 85 جنيها.



وتابع:" الوزارة ضاعفت كميات اللحوم المطروحة بمنافذ الوزارة منذ أسبوع مضى وحتى عيد الأضحى". وفي سياق أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، طرح نوع آخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى المتوافر حاليًا بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.

