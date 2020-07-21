» شاهد.. تشييع جثمان وزير دفاع صدام حسين بالموصل

21 يوليه 2020 - 12:44 م





عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لقطات حية من مراسم تشييع الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد، وهو آخر وزير دفاع في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.



وشيع جثمان أحمد من مدينة الناصرية جنوبي العراق صباح اليوم وصلي على جثمانه في جامع الحاج هاشم الحمد، الذي قيل إنه سُمي على اسمه في مدينة الموصل.



توفى سلطان هاشم أحمد، مساء الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان صدر حكم عليه بالإعدام شنقًا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي.



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