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بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية.. احتمال طلاق "كاني ويست" من "كاردشيان"

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"كاني ويست" وزوجته "كيم كارداشيان"
"كاني ويست" وزوجته "كيم كارداشيان"

متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن مغني الراب كاني ويست المرشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أنه قد يتعرض لطلب زوجته كيم كارداشيان للطلاق منه بسبب تصريحاته عن إجهاض ابنته الكبرى.

وأضاف في تغريدات علي تويتر نشرتها مجلة " بيلبورد" أن زوجته حاولت إدخاله المصحة العقلية ، فقال:" حاولت كيم أن تطير إلي وايومنج مع الطبيب لإدخالي المصحة" ، إلا أن المجلة عقبت بأنه قام بحذف هذه التغريدات.

جدير بالذكر أن ويست أثار جدل في أول تجمع انتخابي له عندما كشف باكيا أنه وزوجته فكرا في إجهاض ابنته الكبري نورث 2013 ، مشيرا إلا أن هذا الأمر قد يعرضه للطلاق ، كما ذكر أن والده كان يرغب في إجهاضه إلا أن والدته تمسكت به .


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