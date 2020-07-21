وكيل البرلمان: إذا كتب علينا الحرب فنحن الفداء

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ثمن السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الجلسة التي عقدها البرلمان أمس الإثنين للموافقة علي إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد ، معقبا:" الجلسة كانت تاريخية بمعني الكلمة".

 وأضاف " الشريف"، في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز"، قائلا:" البرلمان المصري قدم صورة مشرفة بصفته ممثل عن الشعب المصري ، لافتا إلي أن حضور النواب كان مكثف بالرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

 وتابع:" أفخر وأتشرف أني حضرت في حياتي جلسة تاريخية تعبر عن الشعور العام و الوطنية العالية لممثلي الشعب ، الكل كان علي قلب رجل واحد ،نحن دولة تدعو للسلام وليس للحرب ،ولكن لقدر الله اذا كتب علينا الحرب فنحن الفداء ".

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