وكيل البرلمان: إذا كتب علينا الحرب فنحن الفداء

21 يوليه 2020 - 01:06 م





ثمن السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الجلسة التي عقدها البرلمان أمس الإثنين للموافقة علي إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد ، معقبا:" الجلسة كانت تاريخية بمعني الكلمة".



وأضاف " الشريف"، في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز"، قائلا:" البرلمان المصري قدم صورة مشرفة بصفته ممثل عن الشعب المصري ، لافتا إلي أن حضور النواب كان مكثف بالرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد".



وتابع:" أفخر وأتشرف أني حضرت في حياتي جلسة تاريخية تعبر عن الشعور العام و الوطنية العالية لممثلي الشعب ، الكل كان علي قلب رجل واحد ،نحن دولة تدعو للسلام وليس للحرب ،ولكن لقدر الله اذا كتب علينا الحرب فنحن الفداء ".

