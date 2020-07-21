الزمالك يتراجع ويقرر المشاركة في الدوري المصري

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الزمالك
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الدوري الممتاز

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المشاركة

كارتيرون

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة فى بطولة الدوري المصري الممتاز ليضع حدا للجدل الدائر حول هذا الأمر.

وجاء قرار كارتيرون بتراجع الزمالك عن عدم المشاركة فى الدوري خوفا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بعدما ألقى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الكرة فى ملعب المدير الفني الفرنسى للفريق الأبيض ليتخذ القرار المناسب في تلك الأزمة .


وكانت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قد قررت استئناف مباريات الدور الثانى للدوري فى السادس من أغسطس المقبل بعد توقف دام 4 شهور تقريبا وفقا لقرار مجلس الوزراء بعودة عجلة النشاط الرياضى للدوران .


ويرغب كارتيرون فى الاستفادة من المشاركة في مباريات الدوري لتجهيز لاعبى الزمالك خلال اللقاءات الرسمية أمام المصري فى السادس من أغسطس والاتحاد السكندري فى العاشر من نفس الشهر لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها ذهابا وإيابا سبتمبر المقبل .


كما حدد المدير الفني الفرنسى للزمالك احتياجاته من الدوري بضرورة حسم المركز الثاني فى نهاية الموسم على أقل تقدير لضمان المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل .


وكان الزمالك قد اكتسح سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف فى أولى تجاربه الودية بمعسكره المغلق ببرج العرب والذى يستكمله بمواجهة طلائع الجيش غدا وبيراميدز بعد غد باستاد الجيش قبل أن يختتم معسكره بالإسكندرية ويعود للقاهرة للدخول فى فترة إعداد أخيرة استعدادا للدوري والموقعة الأفريقية .

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