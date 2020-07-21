» تحذير عاجل من اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا

21 يوليه 2020 - 01:55 م





حذرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، المواطنين من ترك الاجراءات الاحترازية عقب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا ،قائلة :" أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني أن فيروس كورونا انتهى ".



وأضافت "جيهان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، قائلة :"مصر تشهد انخفاض مستمر الفترة الماضية، ولكن حدوث ارتداد وزيادة في عدد الإصابات أمر وارد، وحدث في أكثر من دولة، مشددة على استمرار الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والبعد الاجتماعي.



وتابعت:" هناك عدد من المستشفيات التي سجلت "صفر إصابات" بفيروس كورونا، وعادت لممارسة عملها العادية، وذلك بعد تعقيمها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات البعيدة عن كورونا".

