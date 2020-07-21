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قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"

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" أحمد زكي" و " محمد رمضان "
" أحمد زكي" و " محمد رمضان "

متابعات- أمينة عبد العال

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الأسطورة

محمد رمضان

رمضان

أحمد زكي

أعلن الفنان محمد رمضان أنه تم تأجيل تصوير مسلسل " الأسطورة" والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي .

وأشار "رمضان" في تصريحات صحفية إلي أنه تقرر تأجيل المسلسل بسبب مشاكل مع ورثة " أحمد زكي" حتى يتم التفاوض معهم ،لافتا إلي أن رمضان القادم سيقدم مسلسل جديد باسم " موسي " .

جدير بالذكر أنه قد أثير جدل كبير في الوسط الفني وعلي مواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلن محمد رمضان أنه سيؤرخ حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل يعرض في رمضان .


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