» قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفنان محمد رمضان أنه تم تأجيل تصوير مسلسل " الأسطورة" والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي .
وأشار "رمضان" في تصريحات صحفية إلي أنه تقرر تأجيل المسلسل بسبب مشاكل مع ورثة " أحمد زكي" حتى يتم التفاوض معهم ،لافتا إلي أن رمضان القادم سيقدم مسلسل جديد باسم " موسي " .
جدير بالذكر أنه قد أثير جدل كبير في الوسط الفني وعلي مواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلن محمد رمضان أنه سيؤرخ حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل يعرض في رمضان .
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