أول تعليق من الصين على تعقيم نساء الإيجور لتقليل أعدادهم

21 يوليه 2020 - 02:11 م

وجهت للصين اتهامات الفترة السابقة بأنه تقوم بتعقيم نشاء الإيجور إجباريا لتقليص عددهم في منطقة شينجيانج، حسبما جاء في تقارير وشهادات للشهود.

وعلق هذه الاتهامات سفير الصين في بريطانيا، ليو شياو مينج، قائلا إن هذه الأنباء غير صحيحة حسبما نشرت "بي بي سي".

وكانت السلطات الصينية اتخذت العديد من الإجراءات في مطلع أبريل الماضي من ضمنها منع إطلاق اللحي ومنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التليفزيون الرسمي .

جدير بالذكر أن الإيجور هم مسلمون تعود أصولهم غلي العراق التركي ويعتبرون أنفسهم أقرب عرقي ثقافي لأمم لآسيا الوسطي وهو يمثلون حوالي 45% من سكان شينجيانج ، وبالرغم من أنه في أوائل القرن العشرين أعلن الإيجور استقلالهم إلا أن المنطقة بالكامل خضعت للشيوعية عام 1949 .