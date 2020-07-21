» الأهلي يُرسل قيمة صفقة طاهر محمد طاهر على دفعتين

اتفق النادي الأهلي مع إدارة المقاولون العرب، على تقسيط قيمة صفقة التعاقد مع الجناح الشاب طاهر محمد طاهر على دفعتين.

وينص الاتفاق على سداد الدفعة الأولي في شهر أكتوبر المقبل وهي 10 ملايين جنيه، فيما سيتم سداد الدفعة الثانية والأخيرة وهي 10 ملايين أيضًا في شهر مارس من العام المقبل، خاصة بعد تأخير انتهاء الموسم الحالي وامتداده لنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري علي أقل تقدير.