» شاهد.. اللقطات الأولى لحافلة الركاب المختطفة في أوكرانيا

21 يوليه 2020 - 02:24 م





عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى لخطف رجل لحافلة ركاب في مدينة لوتسك الأوكرانية، واحتجاز الركاب.



وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تلقيها بلاغًا مفاده أن رجلًا يحمل متفجرات وأسلحة، اختطف حافلة مع رهائن في وسط مدينة لوتسك.



وأوضحت وسائل إعلام محلية إلى أن الخاطف وجه رسالة إلى كبار المسئولين، من خلال تسجيل فيديو، قائلا: "أنتم إرهابيون يحميكم القانون".



شاهد الفيديو..



