» تخلص من علامات الشيخوخة بمكعبات "الصبار"

21 يوليه 2020 - 02:44 م

ينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام نبات الصبار من خلال تحضيره بمكعبات الثلج للوقاية من التجاعيد لما يتمتع به من فوائد عديدة.

وأشار الخبراء إلي العديد من الفوائد الأخري له أهمها أنه مهدئ ومضاد للالتهابات ومرطب و مساعد علي التئام الندبات .

وأضاف الخبراء أنه أيضا يساعد علي تجديد البشرة بفضل غناه بالأحماض الأمينية وهو يرطبها بفضل أنه غني في تركيبه بالماء والفيتامينات .

وطريقة الاستخدام المثلي من خلال تمرير مكعبات الثلج علي البشرة مما يعمل علي شد أوعية الجلد ومسامه ويحافظ علي شباب البشرة .