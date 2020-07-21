بعد ضجة الخيانة الزوجية.. اتهام فنانة كويتية شهيرة بغسيل الأموال

21 يوليه 2020 - 03:56 م

بعد الضجة التي أحدثتها الفنانة والفاشينيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسبن، بعد الكشف عن طلاقها بسبب خيانة زوجها لها ونقل مرض جنسي بسبب معاشرته فتيات ليل، سرد المحامي الكويتي فهد الحداد معلومات صادمة حول روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي، ذكر فيها أن انفصالهما هو بمثابة تمثيلية تبييض أموال .

وقال المحامي الحداد في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن "زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة إلى لندن، وطلب منها بأن تغسل هذه المبالغ عن طريق الإعلانات، مضيفا:"صار فيه إخلال في هذا الاتفاق فصار الانفصال ".

وتابع: "هو متورط أساسا مع نظام القذافي، وأمواله هي أموال الشعب الليبي ".

ونفى المحامي القصص المتداولة عن الاغتصاب والخطف، قائلا: "كلام فاضي ".

يذكر أن روان بن حسين نفسها كانت قد علقت على قضية غسل الأموال المتهم بها عدد من المشاهير في الكويت بالقول:"أقولكم شئ وما تفهموني غلط .. لما شفت إن غسيل الأموال يفتح بيوت يشتري شقق يشتري سيارات تسافر تشتري ساعات وأنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج علشان أغطي إيجار بيتي أردت إن أنا أغسل .. أعطيني فلوس وأنا أغسلها بسرعة ".