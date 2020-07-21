السيسي يبعث برسالة للملك سلمان

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.





وقال «السيسي»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعًا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحه والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية»