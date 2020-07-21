  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:19 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العالم شَقِيَ كثيرًا بالابتعاد عن الدين

السودان

القوات المسلحة المصرية تنقذ 3 سُودانيين من الموت

الدولار

الدولار أمام الجنيه.. تفاوت ملحوظ في الأسعار

زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون"

زعيم كوريا الشمالية يحث المواطنين على أكل السلاحف

صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف

هجوم ناري من وكيل الأزهر على صفحات الغش

روان بن حسين

بعد ضجة الخيانة الزوجية.. اتهام فنانة كويتية شهيرة بغسيل الأموال

الأردن

الأردن يسجل 46 إصابة جديدة بـ"كورونا" والسبب سوريا

أرشيفية

فضيحة.. ضبط طائفة دينية تمارس الرذيلة أثناء الطقوس

الإعلامي خالد أبو بكر

إعلامي: ياريت القوات المسلحة تقولنا نساعدها إزاي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للملك سلمان

لمواجهة أزمة الغذاء..

زعيم كوريا الشمالية يحث المواطنين على أكل السلاحف

آخر الأخبار

زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون"
زعيم كوريا الشمالية " كيم جونج أون"

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

زعيم كوريا الشمالية يكشف حقيقة مرضه الخطير

#

لجان زعيم كوريا الشمالية تستولي على 2 مليون دولار من عملاء "لينكد إن"

#

كوريا الشمالية وروسيا تتوعدان بريطانيا بالانتقام ودفع الثمن

#

الاستخبارات الأمريكية تكشف سرًا خطيرا عن صحة زعيم كوريا الشمالية

طالب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، شعبه بتناول لحم السلاحف في ظل نقص المواد الغذائية، منذ إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في ظل تقارير تتحدث عن نقص في المواد الغذائية الأساسية في كوريا الشمالة؛ مثل الأرز والذرة والفواكه واللحوم والأسماك.

وتلقي الحكومة باللوم على عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على سعي النظام للحصول على الأسلحة النووية.

ولمعالجة الأزمات التي تلوح في الأفق، بدأ العلماء أيضًا يدعون إلى تناول حبوب التخسيس للحد من الإفراط في تناول الطعام والسمنة في ما يطلق عليه "الأسلحة النووية قبل التغذية".

وتم إعطاء المواطنين تلميحات حول ما يجب أن يأكلوه وسط النقص. ونشرت الحكومة الكورية أنه "منذ أقدم العصور، تم استخدام السلاحف في صنع الأطعمة نظرًا إلى طعمها اللذيذ ووفرتها. فهي تحوي العديد من المواد المغذية، بما فيها البروتين، والأحماض الآمينية الضرورية، والفيتامينات الفعالة لمعالجة التهاب الكبد، والضغط، وأمراض أخرى، كما أن دمها، ودرعها، وعظمها تستخدم على نطاق واسع كعناصر في صنع الأدوية".

وأضافت الحكومة أن دم السلاحف يكون فعالاً بصورة خاصة في علاج مرض السكري والأطفال الضعفاء، وينصح بأكل السلاحف نيئة أو مطبوخة.

ويواجه اقتصاد كوريا الشمالية واحدة من أسوأ السنوات في التاريخ الحديث. وفي عام 2016، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية حيث أوقفت معظم طرقها التجارية باستثناء تلك التي مع الصين.
وتوصي النصيحة غير التقليدية أيضًا بشرب شاي التخسيس الذي طوره الأطباء الحكوميون والذي من المفترض أن يترك المستخدمين "يشعرون بالشبع" بينما يؤدي إلى فقدان الوزن بمقدار 10 كجم في 40 يومًا.

وقال مخترع الشاي ري نام: "يمكن الآن للأشخاص البدينين تقليل الوزن بسهولة، بمجرد أن يصعب عليهم تحمله".

يأتي هذا فيما لا يزال الزعيم السمين كيم جونج أون مشهورًا بشهيته الشديدة.

وادعى الطاهي السابق في الاستبداد كينجي فوجيموتو أنه كان يتباهى ذات مرة بأنه يستطيع لصق 10 زجاجات من النبيذ أثناء الوجبة. كما يتناول الجبن وفطيرة الأوز ولحم البقر الدهني.

وتعاني أنحاء كوريا الشمالية خلال أزمة فيروس كورونا من أزمة غذاء، إذ تقدر الأمم المتحدة - أن 40 بالمائة من السكان يعانون من سوء التغذية.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير حديث: "إن عددًا متزايدًا من العائلات يأكل مرتين فقط في اليوم، أو يأكلون الذرة فقط، وبعضها يتضور جوعًا".

وفي الوقت نفسه، ظهرت مخلوقات شبيهة بالديدان تم الإبلاغ عنها في إمدادات المياه.

وتلقى المسؤولون ما يقرب من 600 شكوى من العثور على مخلوقات تشبه اليرقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية: 2476 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة
» جولات جديدة للسياحة لتنشيط السياحة الداخلية
» تخلص من علامات الشيخوخة بمكعبات "الصبار"
» شاهد.. اللقطات الأولى لحافلة الركاب المختطفة في أوكرانيا
» الأهلي يُرسل قيمة صفقة طاهر محمد طاهر على دفعتين
» تحذير عاجل من اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا
» قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"
» الري: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات للمياه بعيدًا عن سد النهضة
» بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية.. احتمال طلاق "كاني ويست" من "كاردشيان"
» الزمالك يخضع لمسحة كورونا اليوم قبل مواجهة الطلائع
» شاهد.. تشييع جثمان وزير دفاع صدام حسين بالموصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية