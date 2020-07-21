القوات المسلحة المصرية تنقذ 3 سُودانيين من الموت

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أنقذت القوات المسلحة المصرية، ثلاثة سودانيين من الموت بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة الحدود السودانية – المصرية.
وقالت صحف سودانية، إن عددًا من أمراء وعُمد ومشايخ القبائل السودانية أثنى على المجهودات التي بذلتها الحكومتان السودانية والمصرية لإنقاذ حياتهم بعد تعرضهم للعطش، وأشادوا بالمُعاملة الكريمة وحُسن الاستقبال للمجموعة المكونة من (37) من أبناء دار حامد الذين خرجوا للبحث عن التائهين.

وثمّن نائب أمير عموم قبائل دار حامد بولاية الخرطوم، الشيخ بله آدم محمد الكجم، الاتّصالات التي أجرتها الحكومة السودانية مع نظيرتها المصرية لإنقاذ السودانيين، مما يؤكد عُمق ومتانة العلاقة التاريخية بين الدولتين وحرصهما على حياة أبناء الشعبين.

كما تحدّث في احتفال استقبال الناجين بدار السلام أمبدة والذين وصلوا فجر أمس، وكيل إمارة دار حامد، عيسى التجاني، وأمير إمارة دار حامد بولاية الخرطوم، الأمير سعيد النضيف، وأمير إمارة المجانين الأمير مشاور جمعة سهل.

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