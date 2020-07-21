قشر الموز تعيد الحياة إلى النباتات المنزلية

21 يوليه 2020 - 06:19 م

كثير ممن يعتنون بالنباتات المنزلية، يصابون بالإحباط من مشاهدة نباتاتهم المحببة تجف أو تموت، على الرغم من كل العناية والاهتمام الذي يمنحونها لها.



وربما لن تصدق، لو علمت أن قشر الموز هو المفتاح لإنقاذ النبات من الذبول.



إذ تقول أسترالية ، تكتب باسم (The Pantry Mama) على موقع "فيس بوك"، إنه يمكن إحياء النباتات المنزلية عن طريق نقع قشرة الموز في وعاء من الماء لمدة يوم، ومن ثم استخدامه لسقي النباتات.



وكتبت: "ارو النباتبات بالماء، ويمكن أن يدخل القشر في السماد. نباتاتي خصبة وخضراء للغاية، لأن الفاكهة تصبح سمادًا طبيعيًا للنباتات".



والماء مليء بالعناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات لتنمو بشكل صحي. والموز عبارة عن بوتاسيوم خال من الفوسفور والمعادن تساعد النباتات على التصرف بشكل صحي.



ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذه الحيلة ستبني قدرة النبات على الدفاع عن نفسها ضد الآفات والأمراض، كما أنها ستساعدها في مجال التلقيح.



ويعزز الفوسفور نمو الجذور وإطلاق النار. ويمكن استخدام هذه الوصفة كل بضعة أسابيع لتشجيع النباتات على النمو والنشاط.



وقالت المرأة الأسترالية: "لدي أكثر من 50 نبتة، لذلك أقوم فقط بعمل دفعة في كل مرة يأكل فيها شخص ما موزة، ثم يفرغ الماء في أي نبات يحتاج إلى مشروب".



واعتبرته سهلاً للغاية وأرخص بكثير من شراء الأسمدة التجارية. ويمكن أيضًا فعل نفس الشيء مع الأعشاب البحرية. ولا يتطلب الأمر سوى نقع الأعشاب البحرية في الماء لمدة 24 ساعة وإضافتها إلى أواني النباتات.

