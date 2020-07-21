  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

رمضان صبحي

مفاجأة صادمة.. رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

هالة زايد

بشرى سارة.. أول محافظتين تسجلان "صفر كورونا"

احمد بسام

قرار جديد من القاضي بشأن أحمد بسام زكي

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

رسالة القوات المسلحة للرئيس في ذكرى 23 يوليو

الذهب

أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير وعيار 21 يفاجئ الجميع

بالفيديو.. جوجل يكشف "إنسانا" على سطح القمر

تفاصيل «نظرية المؤامرة» حول الهبوط على سطح القمر

جانب من الحريق

صور.. حريق هائل يلتهم 3 مستودعات في دبي

الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العالم شَقِيَ كثيرًا بالابتعاد عن الدين

السودان

القوات المسلحة المصرية تنقذ 3 سُودانيين من الموت

فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام

آخر الأخبار

منح سويدي وأميركيان جائزة نوبل فى الكيمياء
منح سويدي وأميركيان جائزة نوبل فى الكيمياء

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزير الإعلام: معدل إصابات كورونا في مصر يسير ببطء

#

"كورونا" يجبر الماليزيين على إحياء ليلة القدر بهذه الطريقة

#

إنتاج 60 مليون جرعة للقاح محتمل ضد كورونا

#

هذا ما قاله محمد منير عن دور مصر في حل أزمة كورونا

أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، خبر إلغاء جوائز نوبل لهذا العام بسبب فيروس كورونا.

وفى وقت سابق قدمت الرابطة الدولية لمحامي الأورومو، مذكرة  لمؤسسة نوبل للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بسبب الانتهاكات وارتكاب جرائم ضد السلام.

وكتبوا فى رسالتهم إلى مؤسسة نوبل " إثيوبيا ، تحت حكم الحائز على جائزة نوبل ، السيد أبي أحمد ، على شفا حرب شاملة مليئة بسلسلة من الجرائم الفظيعة والجرائم ضد السلام.

ندعو لجنة جائزة السلام إلى إلغاء الجائزة الممنوحة للسيد أحمد وتصحيح الخطأ الفادح المتمثل في منح زعيم غير كفء بأعلى وسام شعار السلام.

وأضافوا فى رسالتهم "يتسبب السيد أبي وحكومته في تفكيك أي مظهر من مظاهر الاستقرار في البلاد. اغتيال شخصيات بارزة آخذ في الارتفاع في البلاد. أصبح سجن أولئك الذين لديهم آراء انتقادية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتهم ملفقة ضد القادة السياسيين والصحفيين الأوصاف الرئيسية لإدارة السيد أبي. لقد علق الانتخابات دون الرجوع إلى الجدول الزمني المستقبلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام
» السعودية: 2476 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة
» جولات جديدة للسياحة لتنشيط السياحة الداخلية
» تخلص من علامات الشيخوخة بمكعبات "الصبار"
» شاهد.. اللقطات الأولى لحافلة الركاب المختطفة في أوكرانيا
» الأهلي يُرسل قيمة صفقة طاهر محمد طاهر على دفعتين
» تحذير عاجل من اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا
» قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"
» الري: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات للمياه بعيدًا عن سد النهضة
» بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية.. احتمال طلاق "كاني ويست" من "كاردشيان"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية