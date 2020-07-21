  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

رمضان صبحي

مفاجأة صادمة.. رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

هالة زايد

بشرى سارة.. أول محافظتين تسجلان "صفر كورونا"

احمد بسام

قرار جديد من القاضي بشأن أحمد بسام زكي

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

رسالة القوات المسلحة للرئيس في ذكرى 23 يوليو

الذهب

أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير وعيار 21 يفاجئ الجميع

بالفيديو.. جوجل يكشف "إنسانا" على سطح القمر

تفاصيل «نظرية المؤامرة» حول الهبوط على سطح القمر

جانب من الحريق

صور.. حريق هائل يلتهم 3 مستودعات في دبي

الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العالم شَقِيَ كثيرًا بالابتعاد عن الدين

السودان

القوات المسلحة المصرية تنقذ 3 سُودانيين من الموت

أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير وعيار 21 يفاجئ الجميع

مال وأعمال

الذهب
الذهب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

#

أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير اليوم الأحد

#

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة

#

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين

سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى مصر ارتفاع جديد قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21،  الأكثر مبيعا فى مصر 816 جنيها للجرام لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

 

وبلغ إجمالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم 8 جنيهات لكل جرام، وهو سيناريو متوقع منذ مطلع 2020 إذ سجل الذهب على المستوى المحلى والعالمى ارتفاع بلغت نسبته 15% تقريبا.

 آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 700 جنيه للجرام

عيار 21 : 816 جنيها

عيار 24 : 932.50 جنيه

الجنيه الذهب : 6520 جنيها

السعر العالمى : 1841 دولار


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام
» السعودية: 2476 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة
» جولات جديدة للسياحة لتنشيط السياحة الداخلية
» تخلص من علامات الشيخوخة بمكعبات "الصبار"
» شاهد.. اللقطات الأولى لحافلة الركاب المختطفة في أوكرانيا
» الأهلي يُرسل قيمة صفقة طاهر محمد طاهر على دفعتين
» تحذير عاجل من اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا
» قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"
» الري: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات للمياه بعيدًا عن سد النهضة
» بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية.. احتمال طلاق "كاني ويست" من "كاردشيان"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية