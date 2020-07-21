أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير وعيار 21 يفاجئ الجميع

سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى مصر ارتفاع جديد قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21، الأكثر مبيعا فى مصر 816 جنيها للجرام لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

وبلغ إجمالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم 8 جنيهات لكل جرام، وهو سيناريو متوقع منذ مطلع 2020 إذ سجل الذهب على المستوى المحلى والعالمى ارتفاع بلغت نسبته 15% تقريبا.





آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 700 جنيه للجرام

عيار 21 : 816 جنيها

عيار 24 : 932.50 جنيه

الجنيه الذهب : 6520 جنيها

السعر العالمى : 1841 دولار