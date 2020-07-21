  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:20 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

رمضان صبحي

مفاجأة صادمة.. رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

هالة زايد

بشرى سارة.. أول محافظتين تسجلان "صفر كورونا"

احمد بسام

قرار جديد من القاضي بشأن أحمد بسام زكي

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

رسالة القوات المسلحة للرئيس في ذكرى 23 يوليو

الذهب

أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير وعيار 21 يفاجئ الجميع

بالفيديو.. جوجل يكشف "إنسانا" على سطح القمر

تفاصيل «نظرية المؤامرة» حول الهبوط على سطح القمر

جانب من الحريق

صور.. حريق هائل يلتهم 3 مستودعات في دبي

الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العالم شَقِيَ كثيرًا بالابتعاد عن الدين

السودان

القوات المسلحة المصرية تنقذ 3 سُودانيين من الموت

قرار جديد من القاضي بشأن أحمد بسام زكي

قضايا وحوادث

احمد بسام
احمد بسام

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"

#

قرار جديد من الجبلاية بشأن عدد الأجانب

#

قرار جديد وسار من الزمالك بشأن الاشتراكات

#

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

قاضى

الجامعة الامريكية

متحرش

جنوب الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس أحمد بسام زكي، المعروف بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، للمرة الثانية على التوالي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، ما دفع النائب العام لإصدار بيان، قال فيه إنه يتابع عن كثب ما أثير على صفحات "السوشيال ميديا" بشأن تحرش أحد الشباب بعدد كبير من الفتيات.

ويواجه أحمد بسام زكي مجموعة من التهم من بينها "الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وبحسب بيان النيابة العامة، يواجه أحمد بسام كذلك تهمة "تعديه على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام
» السعودية: 2476 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة
» جولات جديدة للسياحة لتنشيط السياحة الداخلية
» تخلص من علامات الشيخوخة بمكعبات "الصبار"
» شاهد.. اللقطات الأولى لحافلة الركاب المختطفة في أوكرانيا
» الأهلي يُرسل قيمة صفقة طاهر محمد طاهر على دفعتين
» تحذير عاجل من اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا
» قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"
» الري: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات للمياه بعيدًا عن سد النهضة
» بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية.. احتمال طلاق "كاني ويست" من "كاردشيان"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية