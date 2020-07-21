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جريئة وعارية.. "روتانا" تحذف صور "إليسا"

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إليسا
إليسا

محمد فضل

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اليسا

عارية

روتانا

جريئة

أحالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية إليسا، وخاصة في السعودية عقب نشر صور ألبومها الجديد عبر صفحة شركة "روتانا" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اضطرت الشركة إلى حذفها مرة أخرى، الأمر الذي أرجعه البعض إلى حالة الغضب من قبل المتابعين بسبب جرأة الصور.

وظهرت إليسا في الصور، مستلقية على بطنها على سرير ويبدو أنها عارية تمامًا فيما تغطي أجزاء من جسدها بغطاء أبيض، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة، وكذلك هجوم البعض على شركة روتانا بعد نشرها الصور للدعاية لألبومها الجديد.

وكتبت إليسا تعليقًا على الصور بعد نشرها على حسابها على "إنستجرام":" أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولا?نو "ا?بويا علّمني ما خافش ودايماً ا?واجه قدري".

وتابعت:" اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لا?نو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_را?ي".



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SOON... #elissa #elissazkh #lebanon

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