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عروس تطرد صديقتها من حفل الزفاف والسبب صادم

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ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

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اضطرت عروس إلى طرد صديقتها من حفل زفافاها بسبب تصرفات الأخيرة، وتصويرها العروس شبه عارية.

التفاصيل كشفتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث كشفت عروس أنها طردت صديقتها بعد أن جعلتها تشعر بالاشمئزاز من جسدها، ومن فستانها وتفاصيل يومها الذي كانت تنتظره بفارغ الصبر.

وشرحت العروس في مشاركة قامت بنشرها في منتدى زفاف Reddit في المملكة المتحدة ، كيف تحولت إحدى تصرفات صديقاتها الأكبر سنًا للغيرة الشديدة والانتقادات اللاذعة.

وكشفت أن صديقتها كانت تحكم على جميع خطط زفافها بالفشل ورفضت المساعدة في التنظيم، وقالت العروس إن القشة الأخيرة كانت عندما جعلتها صديقتها تشعر بالقذارة والخجل من جسدها الذي عابت فيه، بالإضافة إلى قيامها بتصوير العروس بملابس شبه عارية.

وأكملت العروس:" منذ خطبتي بدت صديقي متحمسة بالنسبة لي في البداية وسألت أسئلة وأظهرت لي أنها مهتمة وافترضت أنها ستكون وصيفة الشرف وستكون ابنتها واحدة من بنات التي تحمل الزهور".

"ولكنني لم أطلب منها أن تكون وصيفة الشرف، لأن ابنة عمي ستتولى هذه المهمة، وأعتقد أن المشكلة بدأت عندما أخبرتها أنها ليست خادمة شرف، وفي يوم الزفاف كانت معاملتها قاسية معي لذلك اضطررت إلى طردها من الحفل".


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