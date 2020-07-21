  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:16 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

محمد علي

تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

بحضور السيسي.. نتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة

السيسي

تفاصيل مشاركة الرئيس في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

أبي احمد

إثيوبيا تطمئن مصر وتفجر مفاجأة

الصين تستغل معتقلي الأويجور لإنتاج كمامات كورونا وتصديرها للخارج

«نيويورك تايمز» تكشف كيف تستغل الصين الأيجور في أزمة كورونا

عمرو جمال

إصابة عمرو جمال بـ"كورونا"

كورونا

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسلسل جديد في رمضان

الصفحة الأخيرة

الشناوي: "محمد رمضان" تصرف بحماقة.. و" فلوكس" زوّر التاريخ
الشناوي: "محمد رمضان" تصرف بحماقة.. و" فلوكس" زوّر التاريخ

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"

#

الشناوي: هذه الألغام في انتظار محمد رمضان بسبب " الإمبراطور"

#

فنانة شهيرة تحرج محمد رمضان بسبب 200 جنيه

#

محمد رمضان يقع في خطأ فادح أثناء مشهد في "البرنس"

أعلن المخرج محمد سلامة عن بدء تصوير مسلسله الجديد “موسى”، للنجم محمد رمضان الذي سيخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.

وذلك من خلال صورة قام بنشرها على موقع التغريدات “تويتر” مكتوب عليها اسم موسى، وعلق عليها:” بسم الله توكلنا علي الله مسلسل موسى بطوله النجم محمد رمضان تأليف ناصر عبد الرحمن انتاج تامر مرسي”.

يذكر أن آخر اعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل “البرنس” الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: كورونا أسوأ في الطقس البارد
» جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط
» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء
» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني
» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%
» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة
» نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات
» هل تتذكرون «هرقل» أقوى طفل في العالم؟.. لن تصدقوا كيف أصبح
» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده
» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية