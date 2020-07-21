» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني

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أثار البوركيني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف عدد من الفتيات تعرضهن للتنمر والعنصرية عند ارتدائه في حمام السباحة والبحر.


وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد علي، أن البوركيني لا يسبب أمراض جلدية.

وحسم الجدل بأن البوركيني لا يسبب مشاكل لمياه حمام السباحة، وليس له مخاطر صحية على الجلد، بل أنه يحمي الجلد من تأثير اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة خلال ساعات الظهيرة.

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