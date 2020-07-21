التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وجه طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية لكل المسؤولين في منظومة التعليم وكافة مؤسسات الدولة وكل من شارك على إنجاح منظومة .امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" امتحانات الثانوية هذا العام تعتبر انجح الأعوام التي تم فيها إجراء امتحانات الثانوية العامة والسيطرة على حالات الغش وتنظيم اللجان وكانت من افضل امتحانات الثانوية العامة .







وتابع طارق شوقي :" كل مادة كان يتم التعرف على حالات الغش ولا تتخطى حالات الغش 120 حالة غش ".





وأكمل طارق شوقي:" من قام بالغش في الامتحانات تم معاقبتهم بالحرمان عامين دراسيين لمن غش في الثانوية العامة ويتم عقاب المسؤولين عن اللجنة وليس الطالب بمفرده ".





ولفت طارق شوقي:" سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الاضحى مباشرة ويتم العمل على التصحيح بقدم وساق، والعينات العشوائية لامتحانات مبشرة وأي امتحان يقال فيه خطأ يتم اتخاذ الخطوات التي تحفظ حق الطالب".