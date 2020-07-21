  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:17 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

محمد علي

تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

بحضور السيسي.. نتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة

السيسي

تفاصيل مشاركة الرئيس في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

أبي احمد

إثيوبيا تطمئن مصر وتفجر مفاجأة

الصين تستغل معتقلي الأويجور لإنتاج كمامات كورونا وتصديرها للخارج

«نيويورك تايمز» تكشف كيف تستغل الصين الأيجور في أزمة كورونا

عمرو جمال

إصابة عمرو جمال بـ"كورونا"

كورونا

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

آخر الأخبار

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا توضح حقيقة بدء ملء سد النهضة

#

رد مصري حاسم على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

#

أول تعليق مصري على الاجتماع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

#

سد النهضة.. السودان يفاجئ إثيوبيا

مصر

سد النهضة

إثيوبيا

ملء

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وذلك في بيانا بشأن القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت بخصوص أزمة السد.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، أشاد آبي أحمد بالجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لدعم الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان للتعامل مع الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأعرب عن تقديره لتصميم الاتحاد الافريقي على حلول المشكلات الأفريقية بالآليات الاقليمية القائمة، مكررا التزام اثيوبيا بالاسمرار في الاستخدام العادل  والمعقول لمياه نهر آباي دون ضرر كبير لمصر والسودان.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

وأضاف ان الاجتماع الاستثنائي الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات اختتم بتوصل جميع الاطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق لتحقيق اتفاق.

وبناء على ذلك وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول الملء بقادة الاتحاد الافريقي والمضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: كورونا أسوأ في الطقس البارد
» جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط
» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء
» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني
» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%
» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة
» نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات
» هل تتذكرون «هرقل» أقوى طفل في العالم؟.. لن تصدقوا كيف أصبح
» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده
» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية