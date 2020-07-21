القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني في شمال سيناء

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فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وقد قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف ، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.


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