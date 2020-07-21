رئيس لجنة كورونا: بدأنا السيطرة على الفيروس

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه".
وحول أسباب تراجع عدد الإصابات، أضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "إحنا قولنا من شهر ونص إن الفيروس بيضعف، وانتشاره بين الناس بيقل، وبالتالي الناس اللي كانت بتروح المستشفيات وحالاتها شديدة ومتوسطة بتقل، وإحنا فعلا بدأنا نسيطر على الفيروس، حتى وإن كان هناك حالات أخرى أعراضها بسيطة لا تطلب رعاية طبية، فنحن إذن سيطرنا على حالات بتمثل خطورة على صحة المواطن المصري".
وتابع: "مصل أكسفورد المنتظر هو لقاح للوقاية من كورونا، وبدأت التجارب السريرية عليه، والنتائج الأولية تشير إنه هناك نوعين من المناعة، مناعة تذكرية حينما يتم تناول اللقاح تُذكر الجسم بأن هذا الفيروس موجود وبالتالي تنشط المناعة، ومناعة هجومية تهاجم الفيروس وتُميته في وقتها، ونتائج هذا المصل مبشرة جدا".


 

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