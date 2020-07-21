» شاهد.. "أردوغان" يعترف بإرسال دواعش إلى سيناء

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أردوغان
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع ما جرى في مصر كنا نعلم تمام العلم من يقفوا خلفه ومن الذين مولوهم ودربوهم، وكنا نتحرك لمجابهة كل هذه المحاولات.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تصريح له في ديسمبر 2017، مع أعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية، أن الدواعش المتواجدين في الرقة ودير الزور والأراضي السورية سوف يذهبون إلى سيناء.  
وأذاع مقطع فيديو لـ "أردوغان"، اعترف خلاله بإرسال الدواعش إلى سيناء، قائلًا: "هل تعلمون إلى أين سيتم اقتياد مقاتلي داعش الذين كانوا في عمليات الرقة، إلى صحراء سيناء المصرية، سيتم استخدامهم هناك، وبعد ذلك سنتابع مهامهم هناك عن قرب".

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