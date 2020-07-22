تأثير بدء إثيوبيا في ملء السد على مصر والسودان

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المصريون ـ متابعات

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قال علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد إثيوبيا ، إن المفاوضات الخاصة بالسد تم التأكد فيها من حجز حوالي 5 مليارات متر مكعب وبدء الملء وهو تصرف سياسي غير جيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجانب الإثيوبي برر الملء بأن الأمطار واندفاع المياه اضطره لحجز مياه خلف السد.
وتابع أنه من الناحية الفنية لن يستطيع زيادة المخزون عن 4.9 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير على كمية المياه التي ستصل إلى مصر ولكن من الناحية السياسية هو أمر غير لائق.
وأوضح أن ما ظهر من لقطات وتأثير على السودان ليس له علاقة بسد النهضة ولكن هناك سوء إدارة للسدود السودانية.
وأشار الظواهري، أن بيان رئاسة الجمهورية يؤكد أن المفاوضات ستسير بشكل أفضل الفترة المقبلة وسيكون هناك سياسة تفاوضية جديدة بناء على المواقف اليوم وسياسة مصر واضحة بحثا عن الوصول لحلول والبعد عن التصادم مشيرا إلى وجود نبرة تفاؤل.
وأوضح عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد إثيوبيا ، أن إثيوبيا ستملأ السد خلال فترة زمنية سيتم الاتفاق عليها والخلاف حول سنوات الجفاف الممتد والمطالبة بمراعاة هذه السنوات وأن تفرج إثيوبيا عن المياه حال حدوث الجفاف حتى لا تتأثر مصر.

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