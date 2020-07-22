شاهد أول ظهور للملك سلمان بعد انتقاله إلى المستشفى بسبب المرارة

أحمد عادل شعبان
نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعا فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان وذلك بعد يوم واحد من إعلان انتقاله إلى المستشفى .
ونشرت الوكالة "واس" مقطعا فيديو للملك سلمان أثناء جلوسه على مكتبه وعلقت قائلة: #مجلس_الوزراء يعقد جلسته برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين - عبر الاتصال المرئي - من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن انتقال الملك سلمان إلى مستشفى فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات بشأن التهابات في المرارة.
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين - عبر الاتصال المرئي - من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.#واس pic.twitter.com/3xytO7uhMX— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 21, 2020
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