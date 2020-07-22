شاهد أول ظهور للملك سلمان بعد انتقاله إلى المستشفى بسبب المرارة

22 يوليه 2020 - 06:19 ص

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعا فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان وذلك بعد يوم واحد من إعلان انتقاله إلى المستشفى .



ونشرت الوكالة "واس" مقطعا فيديو للملك سلمان أثناء جلوسه على مكتبه وعلقت قائلة: #مجلس_الوزراء يعقد جلسته برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين - عبر الاتصال المرئي - من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



وكان الديوان الملكي السعودي أعلن انتقال الملك سلمان إلى مستشفى فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات بشأن التهابات في المرارة.



