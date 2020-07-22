» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

22 يوليه 2020 - 09:44 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات الأوربية بعدما عادت إلى طبيعتها بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول × تشيلسي – التاسعة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي

بارما × نابولى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان × فيورنتينا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

تورينو × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 8

سامبدوريا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء

سبال × روما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ليتشى × بريشيا - العاشرة إلا ربع مساء