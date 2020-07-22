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وصف جديد يطلقه مشاري راشد على "سيد قطب"

الحياة السياسية

سيد قطب
سيد قطب

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سيد قطب

التكفير

مشارى راشد

محمد قطب

وصف المقرئ الكويتي والمنشد الديني مشاري ر اشد مقطع فيديو للأديب الراحل سيد قطب، حيث وصفه في تعليق له بأنه " عراب التكفير".

وكان المقطع الصوتي لسيد قطب، والذي نشره مشاري راشد، كان يتحدث فيه عن طريق الدعوة،  حيث جاء في عبارات سيد قطب " طريق الدعوات ملىء بالأشواك لا الورود " .

وجاء رد مشاري راشد على كلمات سيد قطب، قائلا :" سيد قطب رأس من رؤوس الإخوان وعراب التكفير والإرهاب في هذا العصر يقول في تسجي لنادر بصوته : "إن الطريق .. مفروشة بالأشلاء والجماجم".

كما نشر أيضا مشاري راشد مقطع فيديو آخر للراحل محمد قطب الشقيق الأصغر لسيد قطب، حيث علق قائلا على مقطع الفيديو:"وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبُدونِ"،  قال علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة قال القرطبي : إلا ليوحدون.. ويأتي محمد قطب صاحب كتاب: جاهلية القرن العشرين أخو سيد قطب الذي كفر المجتمعات ووصفها أيضاً بالجاهلية ! ليقول خلقنا الله لمهمة وهي "الخلافة".

وكان مشاري راشد قد تساءل في تدوينة سابقة: "لماذا أتكلم عن الإخوان دون غيرهم؟ حيث أجاب قائلا: لأن النبي قال عن الخوارج: "هم شر الخلق والخليقة"..  ومن صفاتهم: صغار السن يحسنون القيل ويسيئون الفعل يتكلمون بكلمة ظاهرها الحق مثل العدل "وإن الحكم إلا لله".. تكفير وقتل أهل الإسلام بسبب الكبائر كما كفّروا الحكام لمعاصيهم فهم خوارج العصر.

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