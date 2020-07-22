اقترب من الذهب.. قفزة غير متوقعة لهذا المعدن بسبب كورونا

22 يوليه 2020 - 10:08 ص

في قفزة غير متوقعة، صعدت أسعار النحاس أمس الثلاثاء، وذلك بعد بدعم من آمال المستثمرين في تعافي الطلب على المعادن والاقتصاد العالمي.

واقترب صعود النحاس إلى الذهب والفضة، وذلك بدعم من التحفيز الأوروبي وآمال في لقاح لفيروس كورونا، حيث صعدت عقود النحاس صعدت في بورصة لندن للمعادن 1% لتنهي الجلسة عند 6554 دولارا للطن.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على خطة تحفيزية ضخمة ومع ظهور أنباء إيجابية بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة رويترز، أن عقود النحاس القياسية صعدت في بورصة لندن للمعادن واحدا بالمئة لتنهي الجلسة عند 6554.00 دولارا للطن، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 25 شهرا البالغ 6633 دولارا الذي سجلته في الثالث عشر من يوليو الجاري.

وأوضحت أنه من بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الألومنيوم حوالي اثنين بالمئة إلى 1697.50 دولار للطن بينما صعدت عقود النيكل 1.7 بالمئة إلى 13465.00 دولارا للطن الواحد.