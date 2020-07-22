الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسالة إلى الرئيس السيسي

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وكالات- الدويني فولي

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الملك سلمان

ولى العهد

رسالة

الرئيس السيسي

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".
وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.


من جانبه، عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة"، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار.


وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السيسي "اطمأن فيه على صحة ملك السعودية، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية"، فيما أعرب الملك سلمان عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية.


وأعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الاثنين الماضي، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات. وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان. وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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