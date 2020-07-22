» إصابة مختار مختار بفيروس كورونا

22 يوليه 2020 - 10:23 ص

تعرض مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن محمد سلطان، مدير اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في نادي الإنتاج الحربي.









وأكد ر‏ئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة في مداخلة لجمهور الثالثة عبر أون تايم سبورتس 2: “أنه يوجد 18 حالة إيجابية مصابة بكورونا في صفوف فريق الإنتاج الحربي”.









وأضاف: “أن الـ18 حالة من ضمنهم لاعبوتن بالفريق الأول، بجانب أعضاء من الجهاز الفني”.









وتابع: “لا يمكن الإعلان عن أسماء أي شخص، مؤكدًا إنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وتم عزلهم”.







